Volvo привезла в Россию самый роскошный вариант XC90

Volvo XC90 Excellence дебютировал два года назад на Нью-Йоркском автосалоне, уехав оттуда в статусе самого роскошного автомобиля за всю историю шведского бренда.

Кроссовер получил четырехместный салон: задний диван разработчики поменяли на два отдельных кресла с персональными настройками вентиляции, спинки сиденья и массажем. Кроме этого, инженеры оставили для ног задних пассажиров пространство в 989 мм.

Напротив каждого сиденья второго ряда есть сенсорные экраны мультимедийной системы, складные столики, там же поместили холодильник и отделение с бутылками и хрустальными бокалами, созданными шведской компанией Orrefors. Автомобиль также обзавелся особой звукоизоляцией и аудиосистемой Bowers&Wilkins с 20-ю динамиками.

Новинка представляет собой plug-in гибрид, который можно подзаряжать от обычной электросети: под капотом кроссовера «притаилась» силовая установка T8 Twin Engine с двухлитровым бензиновым турбомотором и электродвигателем с суммарной мощностью 407 л. с. Агрегат может разогнать авто до первой сотни за 5,8 сек.

Напомним, что в начале июля Volvo уже начал принимать заказы на XC90 T8 Twin Engine, цены на который стартуют с 5 469 000 рублей. Поставки первых подключаемых гибридов Volvo XC90 на российский рынок запланировала на сентябрь.