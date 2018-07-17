Новый Renault Kaptur PLAY: не запутаться в Сети

Теперь водитель новинки рынка сможет, не доставая смартфона, посмотреть прогноз погоды, послушать музыку через интерфейс мультимедийной системы или воспользоваться навигатором, учитывающим пробки. Renault Kaptur PLAY все это «умеет» благодаря модему 4G с предоплаченным трафиком на год вперед.

Дизайнеры бренда представили кроссовер в 11 вариантах цветовых решений, два из которых специально разработаны для этой модели: красный с бежевой или черной крышей. Внутренняя отделка тоже может похвастать рядом ярких деталей, привлекающих внимание. Кроме того, автомобиль украшают новые 17-дюймовые легкосплавные диски Maldives, отличительной чертой которых стали красные колпачки. Поможет узнать Kaptur лимитированной версии надпись PLAY на крыльях машины.