Новый Renault Kaptur PLAY: не запутаться в Сети

Компания Renault совместно с сервисом «Яндекс» выпустили лимитированную спецверсию Kaptur PLAY. Автомобиль обзавелся системой «connected car» на платформе «Яндекс.Авто»: медиасистема кроссовера получила постоянный доступ к интернету и некоторым онлайн-сервисам известного отечественного разработчика приложений и услуг.
Теперь водитель новинки рынка сможет, не доставая смартфона, посмотреть прогноз погоды, послушать музыку через интерфейс мультимедийной системы или воспользоваться навигатором, учитывающим пробки. Renault Kaptur PLAY все это «умеет» благодаря модему 4G с предоплаченным трафиком на год вперед.
Дизайнеры бренда представили кроссовер в 11 вариантах цветовых решений, два из которых специально разработаны для этой модели: красный с бежевой или черной крышей. Внутренняя отделка тоже может похвастать рядом ярких деталей, привлекающих внимание. Кроме того, автомобиль украшают новые 17-дюймовые легкосплавные диски Maldives, отличительной чертой которых стали красные колпачки. Поможет узнать Kaptur лимитированной версии надпись PLAY на крыльях машины.
Из технической начинки опционально покупателям доступны передние светодиодные «противотуманки», круиз-контроль, функция дистанционного запуска мотора, климат-контроль, датчики дождя и света, плюс ключ-карта hands free.
Заявки на автомобиль уже принимают все официальные дилероы, прайс-лист модели стартует с отметки 1 114 990 рублей. Продажи ограниченной серии «паркетника» начнуться 1 августа этого года.
Напомним, что Renault Kaptur стал четвертым по популярности кроссовером среди новых автомобилей по данным за первое полугодие: производителю удалось сбыть за это время 15 589 авто.