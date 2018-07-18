Euro NCAP оценил безопасность кроссовера Volvo XC40

Отличных результатов краш-тестов Euro NCAP кроссоверу XC40 удалось добиться благодаря целому пакету систем безопасности и электронных помощников, которые предлагаются уже в базовой комплектации. Они распознают аварийные ситуации и помогают уйти от столкновения, а также удерживают автомобиль в полосе.

Надо заметить, что все модели шведской марки, которые представлены на мировом рынке, прошли тестирование Euro NCAP и могут похвастать максимальным количеством звезд: в прошлом году специалисты разбили кроссовер Volvo XC60, седан S90 и универсал V90, а в 2015 году испытали большой XC90.

Кстати, новый компактный SUV, выдержавший краш-испытания на «пятерку», этой весной получил статус «Автомобиля года в Европе — 2018». Такое звание модель Volvo получает впервые за всю историю бренда.

Напомним, что XC40 уже представлен на российском рынке, его стоимость стартует с 2 160 000 рублей.