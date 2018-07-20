Стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta Sport

Кроссовер Hyundai Creta в исполнении Sport, продающийся исключительно в Бразилии, пережил небольшое обновление. Корейцы внесли небольшие изменения в экстерьер, модернизировали подвеску и установили информационно-развлекательную систему с цифровым телевидением.
Опознать обновленный кроссовер Hyundai Creta в модификации Sport можно разве что по черной глянцевой вставке на багажной двери, которая пришла на смену хромированному декоративному элементу. В остальном же все осталось по-прежнему: 17-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна, задний спойлер, черные корпуса наружных зеркал, стойки и радиаторная решетка.
Посвежевшая «спортивная» Creta может похвастать мультимедийной системой BlueMedia, получившей цифровой телеприемник. Подобно другим автомобильным TV, этот работает полноценно лишь в припаркованном кроссовере — как только машина начинает разгоняться, экран гаснет, и остается лишь звук. Сделано это в целях безопасности, дабы водитель лишний раз не отвлекался от дороги.
В ходе рестайлинга «Креты Спорт» инженеры Hyundai перенастроили рулевое управление и модернизировали подвеску. В частности, для улучшения стабилизации они установили новые амортизаторы и пружины, сообщают бразильские СМИ. А вот силовой агрегат у кроссовера прежний: двухлитровый битопливный мотор мощностью 156 (на бензине) или 166 сил (на этаноле) и шестиступенчатый «автомат».
За обновленный Hyundai Creta Sport дилеры просят от 97 890 бразильских реалов, что по нынешнему курсу эквивалентно 1,6 млн. рублей. Вообще прайсы на корейский SUV в крупнейшем государстве Южной Америки варьируются от 77 980 до 103 990 реалов. У нас же, напомним, цена самой дешевой «Креты» составляет 819 900 рублей, а самой дорогой — 1 257 900 целковых.