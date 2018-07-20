Стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta Sport

Опознать обновленный кроссовер Hyundai Creta в модификации Sport можно разве что по черной глянцевой вставке на багажной двери, которая пришла на смену хромированному декоративному элементу. В остальном же все осталось по-прежнему: 17-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна, задний спойлер, черные корпуса наружных зеркал, стойки и радиаторная решетка.

Посвежевшая «спортивная» Creta может похвастать мультимедийной системой BlueMedia, получившей цифровой телеприемник. Подобно другим автомобильным TV, этот работает полноценно лишь в припаркованном кроссовере — как только машина начинает разгоняться, экран гаснет, и остается лишь звук. Сделано это в целях безопасности, дабы водитель лишний раз не отвлекался от дороги.