Audi показала видео с новым Q3

На видео отчетливо видно, что рестайлинговый SUV получит новое оформление и передних противотуманок, и адаптивной головной оптики в целом. Кроме того, автомобиль, похоже, обзавелся посвежевшей фальшрадиаторной решеткой, сохранившей фирменный стиль.

Интерьер видео практически не освещает. Единственное, что можно понять — кроссовер обзавелся новой цифровой приборной панелью. О моторной линейке пока тоже нет точной информации, возможно, она пополнится 1,5-литровым бензиновым двигателем.

Напомним, что сегодня российским автолюбителям ингольштадцы предлагают дорестайлинговый Audi Q3 с тремя вариантами силовых установок: двумя бензиновыми объемом 1,4 л и 2 л с отдачей 150 и 180 «лошадей» соответственно и одним двухлитровым «дизелем» мощностью 184 л. с. Базовую версию авто с младшим двигателем, который агрегатируется с шестиступенчатой «механикой», марка предлагает купить минимум за 2 020 000 рублей.