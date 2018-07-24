В России стартовали продажи обновленного кроссовера FAW Besturn X80

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», под капотом обновленного FAW Besturn X80 ничего нового: уже знакомый нам мотор объемом 2,0 л с максимальной отдачей 142 л. с. и крутящим моментом 184 Нм. Двигатель потребляет АИ-92. А вот агрегатируется он теперь не только с автоматической коробкой передач, но и с «механикой». Трансмиссия только переднеприводная.

Но давайте по порядку: базовая версия «паркетника» оснащена шестискоростной «механикой». Среди систем безопасности есть и система помощи при экстренном торможении (EBA), и система курсовой устойчивости (ESP), и система помощи при трогании на уклоне (HSA), а кроме этого 4 подушки безопасности и крепление для детского сиденья ISOFIX. Ценник этой комплектации стартует от 1 099 000 рублей.