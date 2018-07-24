В России стартовали продажи обновленного кроссовера FAW Besturn X80

Месяц назад компания FAW анонсировала обновление своего пока единственного кроссовера в российской линейке Besturn X80. И вот рестайлинговый SUV приехал к официальным дилерам. Как ни странно, но минимальная стоимость автомобиля немного упала. Это произошло за счет появлениямладшей комплектации: раньше «китаец» был представлен в единственной версии, теперь их три.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», под капотом обновленного FAW Besturn X80 ничего нового: уже знакомый нам мотор объемом 2,0 л с максимальной отдачей 142 л. с. и крутящим моментом 184 Нм. Двигатель потребляет АИ-92. А вот агрегатируется он теперь не только с автоматической коробкой передач, но и с «механикой». Трансмиссия только переднеприводная.
Но давайте по порядку: базовая версия «паркетника» оснащена шестискоростной «механикой». Среди систем безопасности есть и система помощи при экстренном торможении (EBA), и система курсовой устойчивости (ESP), и система помощи при трогании на уклоне (HSA), а кроме этого 4 подушки безопасности и крепление для детского сиденья ISOFIX. Ценник этой комплектации стартует от 1 099 000 рублей.
Следующий вариант Luxury тоже с механической коробкой передач, но с начинкой побогаче. Она может похвастать электроприводом складывания боковых зеркал, люком, климат-контролем, отделкой салона из экокожи, а также мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном и шестью динамиками. Стоимость такого автомобиля начинается от 1 199 000 «деревянных».
А чтобы приобрести старшую версию, которая отличается от предыдущей наличием «автомата» и бесключевого запуска двигателя, придется отдать минимум 1 299 000.
Надо отметить, что FAW готовит для России еще один кроссовер под названием D60. Правда подготовка затянулась уже на долгие месяцы: никакой информации об автомобиле пока нет, бренд ограничился фотографией модели на российском сайте и надписью «Скоро».