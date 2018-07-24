Московский завод Renault готов к производству нового кроссовера

Судя по шпионским фотографиям, опубликованные порталом «АвтоВзгляд», новый кроссовер французской марки получит купеобразный кузов. Но технических подробностей нового кросс-купе производитель пока не раскрывает. Скорее всего, SUV будет техническим родственником Kaptur. Возможно, от этой же модели «паркетник» унаследует и моторную линейку.

Как и обещали представители бренда, первой страной, в которой начнутся продажи свежего кроссовера среднего класса, окажется Россия. Премьера пройдет в конце лета на Московском автосалоне, а его продажи стартуют в следующем году.

Надо сказать, что завод Renault, кроме наладки производства кросс-купе, продолжает совершенствовать свои мощности: обновляет парк роботов в сварочном цеху, а также модернизирует прочее оборудование.

Напомним, что на каникулы тормозят свои конвейеры и заводы-партнеры — Nissan и АВТОВАЗ.