Названа дата начала российских продаж нового Hyundai Tucson

В салоне сразу бросается в глаза свежая мультимедийная система, а точнее, возвышающийся над центральной консолью сенсорный экран. Среди электронных помощников можно отметить появление круиз-контроля, умеющего самостоятельно «толкаться» в пробке: держать дистанцию вплоть до полной остановки, а также трогаться вслед за впереди идущим автомобилем.

Гамма силовых агрегатов не изменилась: как и прежде покупатель может выбрать между двухлитровым «атмосферником» мощностью 150 л. с., который агрегатируется как с шестискоростной «механикой», так и с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, или турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 177 «лошадей», работающим совместно с роботизированной трансмиссией. Кроме этого, в моторной линейке есть двухлитровый дизель. Правда, теперь он служит в паре с новым восьмиступенчатым «автоматом».

О стоимости на Tucson после фейслифтинга производитель пока умалчивает. Сейчас ценник на SUV начинается от 1 369 000 рублей.