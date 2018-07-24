В России представлен BMW X5 нового поколения

BMW X5 свежей генерации будет представлен в четырех модификациях: xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i и M50d. Стоимость базовой версии с дизельным мотором объемом 3.0 л и мощностью 249 л. с. стартует от 4 590 000 рублей.

Более мощный вариант с бензиновой трехлитровой «шестеркой», разивающей 340 «лошадок», обойдется покупателю не менее, чем в 4 760 000 «деревянных». У xDrive50i под капотом живет 462-сильный восьмицилиндровый двигатель с рабочим объемом 4,4 л. Эта махина способна разогнать автомобиль до сотни за 4,7 секунды, его расход горючего в смешанном цикле — 11,6 л на 100 км. Прайс на такой экземпляр начинается от 5 440 000 «монет».

Для любителей машин со спортивной душой производитель приготовил «эмку» с трехлитровым силовым агрегатом и четырьмя турбинами на 400 «лошадей». Купить авто с фирменными полосками голубого, синего и красного цветов на капоте можно за 5 590 000 рублей.

Надо напомнить, что BMW запустила сразу две отзывных компании, под которые попали 192 автомобиля 3-й, 4-й, 5-й и 7-й серий из-за заводского брака датчиков положения коленвала и 113 кроссоверов X3 и X4 по причине некорректной работы тормозной системы. Надеемся, что новый Х5 сервисная акция не затронет.