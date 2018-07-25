Audi официально представил кроссовер Q3 нового поколения

Специалисты поменяли дизайн фальшрадиаторной решетки — она получила восьмиугольную форму, изменили оформление боковых воздухозаборников и освежили оптику. Бамперы стали более рельефными, накладки на патрубки выхлопной системы полностью поменяли форму.

Новинка, построенная на платформе MQB, немного подросла, став просторнее: длина увеличилась на 10 см, теперь она составляет 4 485 мм, а ширина, нарастив 2,5 см, насчитывает 1 856 мм. Правда, высота кроссовера уменьшилась на 2,3 см: этот показатель Q3 новой генерации равен 1 585 мм.

В список технического оснащения вошли цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма, мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма и голосовым управлением, а также аудиосистема с 15 динамиками и камеры кругового обзора.

Среди электронных помощников довольно важное место занял адаптивный ассистент движения: он самостоятельно регулирует скорость во время толкания в пробке, и помогает держаться в заданной полосе.

Предложенная производителем моторная гамма Audi Q3 состоит из четырех моторов: трех бензиновых и одного дизельного мощностью от 150 до 230 л. с.

Напомним, что на российском рынке «немец» предыдущего поколения представлен в двух модификациях: цена стандартного Q3 стартует от 2 020 000 рублей, а на Q3 серии Premium начинается от 1 985 000 «деревянных».