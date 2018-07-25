Porsche представил обновленный Macan

Между задними фонарями появилась вставка, объединяющая их в единое целое. А вместо двух трапециевидных накладок на патрубки выхлопной системы появились две пары круглых на срезе трубы. Легкосплавные колесные диски получили другое оформление. Среди цветовых решений появилось четыре совершенно новых для модели: Miami Blue, Mamba Green Metallic, Dolomite Silver Metallic и Crayon.

Мультимедийная система с голосовым управлением обзавелась монитором Full-HD, размеры которого были увеличены с семи до одиннадцати дюймов. Экран интегрирован в недавно разработанную центральную консоль. В качестве опций покупатель новинки сможет заказать спортивный трехлучевой руль, лобовое стекло с подогревом и ионизатор воздуха.

Среди электронных ассистентов и виртуальных помощников появился адаптивный круиз-контроль. Он умеет автономно ускорятся и тормозить, ориентируясь на едущий впереди транспорт, а также помогает оставаться в заданной полосе движения.

О моторной гамме производитель пока ничего не сообщает. Надо отметить, что в России Porsche предлагает полноприводный дорестайлинговый Macan с двухлитровым мотором мощностью 252 л. с., который работает в паре с семиступенчатой PDK с автоматическим и ручным режимами переключения. Ценник на автомобиль стартует от 3 512 000 рублей.