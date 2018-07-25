Раскрыты технические подробности о новом Hyundai Santa Fe для России

Российская премьера нового Hyundai Santa Fe состоится на грядущем Московском автосалоне, который откроет свои двери для посетителей 29 августа. У дилеров же первые автомобили появятся, как ожидается, в сентябре. До сих пор представители корейской марки никаких подробностей о новинке не раскрывают. Однако благодаря ОТТС, опубликованному Росстандартом, кое-что все же стало известно.

Так, судя по ОТТС, сменивший генерацию «Санта» будет продаваться в России в трех версиях. В его моторную гамму вошли 2,4-литровый бензиновый двигатель в степенях форсировки 177 и 188 л. с., а также 200-сильный турбодизель объемом 2,2 литра. Коробки передач — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика», шести- и восьмидиапазонный «автомат». Привод — передний или полный.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что четвертый Hyundai Santa Fe обзавелся системой распознавания голоса на базе Kakao I (как у Genesis G70), мониторингом рядности движения, мультимедийным комплексом с умным помощником SoundHound и многими другими опциями, отвечающими за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Добавим, что российские цены на «Санту» и полную информацию о комплектациях представители Hyundai объявят ближе к старту продаж.