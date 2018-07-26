Китайские кроссоверы Dongfeng в России можно бесплатно обслуживать 3 года

Новоиспеченный владелец «китайца» при покупке получает специальный сертификат, который нужно будет сохранить до конца гарантийного срока. Все работы и расходные материалы производитель на протяжении трех лет или до 30 000 км пробега (смотря, что наступит раньше) предоставляет совершенно бесплатно.

ТО можно будет провести у любого официального дилера или на авторизованной станции техобслуживания Dongfeng. Единственное условие — наличие оригинала выданного сертификата. Программа проводится в полном соответствии с графиками планового обслуживания для автомобилей DFM AX7.

Напомним, что производитель предлагает в России кроссовер с одним вариантом мотора объемом 2,0 л и мощностью 140 л. с. с максимальным крутящим моментом 200 Нм. С двигателем агрегатируется шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Покупатель может выбрать из двух комплектаций: Prestige и Luxury. Прайс на автомобиль стартует от 1 179 000 рублей без учета различных скидок и выгод.

Журналисты портала «АвтоВзгляд» одни из первых в нашей стране испытали кроссовер в деле — все подробности здесь.