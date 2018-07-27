В Москве выпущен 400 000-й по счету Renault Duster

Фото: Renault
На столичном заводе Renault был собран юбилейный 400 000-й Duster. Этим автомобилем оказался экземпляр с полным приводом и кузовом, окрашенным в черный цвет. Серийное производство одного из самых популярных кроссоверов в России стартовало в 2011 году.
Светлана Ермолаева

В 2013 компактный SUV был удостоен звания «Автомобиль года в России». Через два года после этого на российский рынок приехал обновленный Renault Duster, который получил свежий дизайн, оптику и модифицированные двигатели. Список оборудования пополнился системой дистанционного запуска мотора.

В мае этого года в России появилась лимитированная версия Dakar Edition с расширенными колесными арками, защитными боковыми пластиковыми накладками, знаменитым логотипом Dakar и эксклюзивным цветом кузова «Оранжевая Аризона».

Пресс-служба российского представительства бренда сообщила, что за все время было продано больше 360 000 компактных Renault Duster. Только за последние полгода россияне приобрели 21 290 этих машин. В этот период автомобиль стал вторым по популярности после Hyundai Creta, сохранив статус народного.

Сегодня стартовая цена на «француза» 2017 года начинается от 639 000 рублей, а прайс на Duster 2018 стартует от 689 000 «деревянных».

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто, кроссоверы
27 июля 2018
744