В Москве выпущен 400 000-й по счету Renault Duster

В 2013 компактный SUV был удостоен звания «Автомобиль года в России». Через два года после этого на российский рынок приехал обновленный Renault Duster, который получил свежий дизайн, оптику и модифицированные двигатели. Список оборудования пополнился системой дистанционного запуска мотора.

В мае этого года в России появилась лимитированная версия Dakar Edition с расширенными колесными арками, защитными боковыми пластиковыми накладками, знаменитым логотипом Dakar и эксклюзивным цветом кузова «Оранжевая Аризона».

Пресс-служба российского представительства бренда сообщила, что за все время было продано больше 360 000 компактных Renault Duster. Только за последние полгода россияне приобрели 21 290 этих машин. В этот период автомобиль стал вторым по популярности после Hyundai Creta, сохранив статус народного.

Сегодня стартовая цена на «француза» 2017 года начинается от 639 000 рублей, а прайс на Duster 2018 стартует от 689 000 «деревянных».