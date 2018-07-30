Audi назвала дату премьеры нового электрокроссовера

Впервые прототип e-tron quattro показался публике в 2015 году на Международном автосалоне во Франкфурте. Спустия два года ингольштадтцы привозили предсерийную модель на каршоу в Шанхай, а совсем недавно рассекретили интерьер новинки в Королевском театре Копенгагена.

Самой яркой особенностью e-tron можно назвать виртуальные боковые зеркала: вместо привычных отражающих поверхностей машина получила пару камер, информация с которых передается на мониторы, вмонтированные в дверные панели. Кроме того, производитель много внимания уделил мультимедийной системе Bang & Olufsen Premium Sound с 16-ю динамиками, возможности которой как раз и были продемонстрированы на театральных подмостках.

Электрокроссовер получил силовую установку, которая состоит из пары электромоторов — по одному на каждую ось — общей мощностью 360 л. с., и литий-йонной батареи емкостью 95 кВт/ч. Кстати, аккумулятор можно заряжать от сети мощностью 150 кВт, в этом случае полная «заправка» займет всего 30 минут, она дает возможность проехать больше 400 километров.

О ценнике на Audi e-tron информации пока нет. Основными конкурентами электрокара станут Jaguar I-Pace и Tesla Model X.