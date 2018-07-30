Infiniti представила эксклюзивную версию кроссовера QX50

Этот оттенок получил название «Кокосовое молоко». Центральные консоль и тоннель включили в себя темно-синие элементы, а стойки выполнены в насыщенном коричневом.

Большую роль в отделке сыграло качество материалов и исполнения: натуральная кожа, мастерски выполненная прострочка и особым образом обработанное дерево. В качестве опции покупатель может заказать панорамную крышу, чтобы натуральное освещение салона помогло по достоинству оценить работу дизайнеров.

Под капотом полноприводного кроссовера расположился двухлитровый бензиновый VC-Turbo мощностью 249 л. с. с максимальным крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с вариатором. Двигатель помогает автомобилю разогнаться до первой сотни за 7,4 секунды. Максимальная скорость, которую может себе позволить SUV, — 220 км/ч.

Кстати, в базовой версии Infiniti QX50 получила тот же мотор, отделку попроще, но довольно внушительный список технической оснастки: мультимедийную систему InTouch с двумя сенсорными мониторами диагональю 7 и 8 дюймов, интуитивное освещение салона, 8 подушек безопасности и полностью светодиодную оптику. Стоимость этой комплектации начинается с 2 799 000 рублей.