Держись, Hyundai Creta: тест-драйв обновленного Ford EcoSport

Да, с выходом реформированной модели в «Форде» ожидают к ней повышенный потребительский интерес. Причем брать клиента будут не только дешевизной, но еще и качеством, а также богатым набором плюшек-ватрушек.

Автомобиль стал красивее внешне. Скажем спасибо за солидную, придающую агрессивный внешний вид, решетку радиатора, заимствованную у Ford Edge. Жаль, что к подретушированным бамперам, переползшей к капоту оптике и новым дискам из легкого сплава не добавились украшательства от ST-Line. Фирменный стайлинг-пакет в Россию, увы, не привезли.

Впрочем, есть тут обновки и поважнее. В частности, бензиновые двигатели нового поколения. К тому же, американцы заменили пресловутую роботизированную коробку передач Power Shift традиционным шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Плюс полный привод.