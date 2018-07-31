Держись, Hyundai Creta: тест-драйв обновленного Ford EcoSport

За лидером сегмента Hyundai Creta американскому Ford EcoSport, конечно, не угнаться. Там где «кореец» расходится десятками тысяч, Ford довольствуется всего парой. Впрочем, ситуация может в корне измениться. Чем намерен завоевывать покупателей свежий «Экоспорт», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Денис Филатов

Да, с выходом реформированной модели в «Форде» ожидают к ней повышенный потребительский интерес. Причем брать клиента будут не только дешевизной, но еще и качеством, а также богатым набором плюшек-ватрушек.

Автомобиль стал красивее внешне. Скажем спасибо за солидную, придающую агрессивный внешний вид, решетку радиатора, заимствованную у Ford Edge. Жаль, что к подретушированным бамперам, переползшей к капоту оптике и новым дискам из легкого сплава не добавились украшательства от ST-Line. Фирменный стайлинг-пакет в Россию, увы, не привезли.

Впрочем, есть тут обновки и поважнее. В частности, бензиновые двигатели нового поколения. К тому же, американцы заменили пресловутую роботизированную коробку передач Power Shift традиционным шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Плюс полный привод.

Дизайн передней части кроссовера выполнен в стиле Ford Kuga. Решётка радиатора переехала выше к капоту и изменились бампер и противотуманки. Зеркала заднего вида получили электропривод для складывания.

Впрочем, это не значит, что салон кроссовера совсем не заслуживает внимания. Напротив, его изменения взгляд пытливого автомобилиста заприметит мгновенно. Присаживаясь в кресло водителя, становится понятно, что оно стало больше и удобнее, а правый локоть автоматом лёг на появившийся между креслами сдвижной подлокотник.

Если взглянуть на спинки передних сидений с тыльной стороны, то не сложно увидеть в них глубокие выемки под колени пассажиров заднего ряда. Оптимизация формы кресел позволила снизить их вес аж на 20 кг. Задний диван лишился регулировки угла наклона спинки, но не стал неудобнее — фордовцы установили спинки на усреднённый угол, и сидеть здесь весьма комфортно.

На центральную панель в топовых комплектациях водрузили экран мультимедийной системы, который в зависимости от комплектации может быть диагональю 4,2 дюйма, 6,5 дюймов с умной системой SYNC 3 и восьмидюймовый с навигацией. Для пущего же комфорта водителя по периметру кроссовера натыкали датчиков парковки, а под запаской установили камеру заднего вида с динамической разметкой.

В зависимости от комплектации для Экоспорта доступны три типа фар: простые галогенные фары рефлекторного типа, галогенные фары с линзой и опциональные ксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Переднеприводные версии оснащаются трёхцилиндровым 1,5-литровым двигателем линейки Dragon, работающим как с «механикой», так и с «автоматом». Убрав один цилиндр, инженеры Ford добились снижения веса двигателя на 10%, а так же сократили энергопотери на трении.

Ко всему прочему, им удалось интегрировать в алюминиевый блок выпускной коллектор, лишив сервисменов возможности менять традиционного «паука» приёмного коллектора и его прокладку.

Но не только в этом выгода подобной конструкции выпуска отработавших газов — катализатор здесь установлен ближе к мотору — зимой автомобиль будет прогреваться гораздо быстрее. Производится новый глобальный двигатель в Мексике.

Автоматическая коробка с индексом 6F15, которую дали мотору в качестве альтернативы «механике» iB5, давно используется на других моделях марки, где хорошо себя зарекомендовала. В общем, куда не глянь одни плюсы от такой модернизации. Но поедет ли Ecosport на этом моторе?

Большой экран мультимедийной системы не утоплен в панель, а торчит из нее, отвлекая от дороги и съедая пространство. Модернизированная климатическая установка получила трёхступенчатый режим Auto. А на лобовом стекле у зеркала заднего вида появился дополни

Да, поедет. И довольно приятно. Ожидаемые вибрации, которые традиционно генерирует двигатель, лишенный одного из четырёх цилиндров, отлично гасит балансировочный вал. Так что ощущения от работы движка такие же, как от старого мотора о четырёх цилиндрах.

Правда, втирать резину в асфальт на таком моторе не получится, да и к обгонам на трассе, особенно в горку, нужно готовиться заранее. Но тем не менее свои 123 л. с. и 151 Нм крутящего момента он выдаёт, а первую сотню, работая с «автоматом», разменивает на тринадцатой секунде и на одиннадцатой, если установлена «механика».

И да, не нужно стесняться его крутить — моторчик любит высокие обороты — его жизнь начинается в диапазоне от 3 000 до 5 500 оборотов, а безнаддувный звук способен потешить слух водителей, избалованных турбиной, если, конечно, вы вообще его услышите сквозь усиленные слои звукоизоляции, которую добавили в кроссовер повсеместно.

Приборная панель выглядит чересчур просто. Впрочем, в отличие от ручек на потолке, которых нет, и не будет, панель нам обещали в скором времени заменить на более симпатичную – европейскую.

Расход же у двигателя с АКП так и не перевалил за 9 литров, не смотря на сложный рельеф уральских дорог и «бездорог», где мы испытывали EcoSport.

На фоне малообъёмника двухлитровый 148-сильный двигатель линейки Duratec, перекочевавший сюда из некогда народного Ford Focus, куда его ставили до появления турбомоторов линейки Ecoboost, тянет на низах определённо лучше. С этим «сердцем» Ford EcoSport увереннее взбирается в горку и не пасует при необходимости резкого выпада на высокой скорости. Хотя разгон и не взрывной — 11,7 секунд до сотни.

На пике двигатель выдаёт 194 Нм крутящего момента, поэтому в пару ему дали известный нам по Ford Mondeo, Kuga и Explorer «автомат» 6F35, способный переварить момент до 350 Нм. Расход топлива здесь чуть выше, но всё же приятный — 9,7 литров на сто километров по трассе и порядка 11,5 литров в городе, включая пробочный режим.

Определённо стала лучше управляемость. Во-первых, в Ecosport теперь устанавливают хваткий и эргономичный трёхспицевый руль от Ford Focus с обогревом и управлением круиз-контролем с функцией ограничения скорости. А во-вторых, за счет умного механизма электропривода на рулевом кардане снизились вибрации на руле — электроника отслеживает несанкционированные кручения, а электромотор гасит их, действуя в обратном направлении.

В общем, руль если и подрагивает на неровностях, то совсем уж незаметно. Да и на прямой подлавливать авто приходится меньше, потому как большую часть работы на себя берёт все тот же электромоторчик, который компенсирует часть усилия, прикладываемого водителем к рулю при боковом ветре или на неровной дороге — буквально, незаметно для водителя, подруливает.

Подвеске «Экоспорта» тоже досталось обновок: увеличили жёсткость подрамника спереди, ход передних амортизаторов стал больше на 17 мм, откалибровали задние амортизаторы, для полноприводных моделей установили новые сайлентблоки в задней подвеске.

На деле же Ecosport поехал благороднее. Подвеска плотная, но не жесткая и с хорошим запасом энергоёмкости. Довести такую до пробоя нужно ещё постараться. На плохом асфальте подвеска работает тихо, а сквозь маты шумоизоляции в салон пробирается лишь еле слышный, внушающий спокойствие и комфорт, гул её противостояния дорожному полотну.

Да, переднеприводный кроссовер едет чуть жестче — он легче и у него сзади балка. Полноприводный, с более тяжёлым мотором и «многорычажкой» сзади убаюкивает. Но оба отлично проходят повороты, хорошо чувствуют себя на неровностях и высоких скоростях.

Определённо изменения, которые произошли с «Экоспортом» весьма позитивны. Несмотря на жесткий, но не гремучий пластик повсеместно, он так и пышет благородством, которое читается в его повадках и опциях, некоторые из которых не доступны у конкурентов Hyundai Creta, Renault Kaptur и Nissan Juke. Так, например, у последних нет поясничного упора в водительском кресле. А чтобы залить топливо в бак, придётся по старинке откручивать крышку (у «Экоспорта» ее нет).

Зато у «Экоспорта» есть дополнительный USB-разъём на лобовом стекле под зеркалом заднего вида, такой же, как у обновлённого Ford Explorer. И в отличие от своих конкурентов, у него имеется дополнительный отопитель салона.

Цены на Ford Ecosport варьируются от 959 000 рублей до 1 399 000 рублей. Полноприводная версия кроссовера предлагается исключительно с двухлитровым мотором и «автоматом», начиная со второй комплектации «Trend» по цене от 1 229 000 рублей.

Цены на корейский Hyundai Creta стартуют от 819 000 рублей, да и выбор полноприводных модификаций здесь побогаче — грести всеми четырьмя колёсами по бездорожью можно с мотором 1,6 литра, работающим в паре с «механикой» по цене от 1 012 000 рублей. Правда, тяги ему явно не хватает. А более нарядный и шустрый двухлитровый полноприводный «кореец» затребует еще 245 000 «монет» сверху.

В общем, шансов уделать «Крету» по цене у «Экоспорта» нет. Но на стороне «американца» технологии, лучшие показатели проходимости и солидная репутация бренда. Кроссовер вырос по всем направлениям и готов предложить, зомбированным корейцами покупателям, как доступные версии с самыми необходимыми опциями, так и более сложные модификации, радующие глаз людей активных, гаджетозависимых и прогрессивных.

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31 июля 2018
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