Кроссовер Skoda Karoq Scout выезжает на бездорожье

Интерьер, по мнению разработчиков, так же должен подчеркивать внедорожный характер новинки. Здесь потребителю предлагаются мультифункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой, накладки на педали из нержавейки плюс тканевая отделка кресел с черно-коричневой прострочкой и с вышитым тем же знаком Scout, Салон порадует и светодиодную подсветку салона. Кроме того, владелец новинки наверняка оценит удобство настраиваемой виртуальной приборной панели и точки доступа wi-fi.

В линейке моторов Skoda Karoq Scout представлены три агрегата: бензиновый 1,5-литровый мощностью 150 л. с., который сочетается с семидиапазонной коробкой передач DSG, и пара дизельных — двухлитровый с отдачей 150 «лошадей», работающий в паре с шестискоростной «механикой» b семиступенчатым «роботом», и 190-сильный, который агрегируется с той же DSG.

Мировая премьера кроссовера Skoda Karoq Scout запланирована на октябрь: SUV в специальном исполнении посетит Международный парижский автосалон.