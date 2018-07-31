Кроссовер Skoda Karoq Scout выезжает на бездорожье

Фото: Skoda
Компания Skoda представила внедорожную версию компактного кроссовера Karoq: автомобиль в исполнении Scout получил все характерные черты семейства. Новинка обзавелась фирменным дизайном колесных дисков под названием Braga, хромированными накладками на кузовные детали, тонировкой стекол и логотипом Scout на передних крыльях.
Светлана Ермолаева

Интерьер, по мнению разработчиков, так же должен подчеркивать внедорожный характер новинки. Здесь потребителю предлагаются мультифункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой, накладки на педали из нержавейки плюс тканевая отделка кресел с черно-коричневой прострочкой и с вышитым тем же знаком Scout, Салон порадует и светодиодную подсветку салона. Кроме того, владелец новинки наверняка оценит удобство настраиваемой виртуальной приборной панели и точки доступа wi-fi.

В линейке моторов Skoda Karoq Scout представлены три агрегата: бензиновый 1,5-литровый мощностью 150 л. с., который сочетается с семидиапазонной коробкой передач DSG, и пара дизельных — двухлитровый с отдачей 150 «лошадей», работающий в паре с шестискоростной «механикой» b семиступенчатым «роботом», и 190-сильный, который агрегируется с той же DSG.

Мировая премьера кроссовера Skoda Karoq Scout запланирована на октябрь: SUV в специальном исполнении посетит Международный парижский автосалон.

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31 июля 2018
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