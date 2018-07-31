Названы сроки появления в России нового кроссовера FAW D60

Кроссовер FAW D60 должен был приехать в нашу страну еще в начале 2016 года, однако в шоу-румы дилеров машины так до сих пор и не поступили. Накануне Росстандарт опубликовал еще один ОТТС на эту «поднебесную» модель. И судя по документу, китайцы собираются привезти в Россию обновленный авто, который уже продается у себя на родине.

Данные свежего ОТТС и предыдущего, выданного еще в 2016-м, несколько разнятся. В новом документе указаны иные габариты модели — длина кроссовера подросла до 4230 мм, а высота до 1636 мм. Кроме того, в Одобрении подтверждена другая мощность мотора: если раньше 1,5-литровый двигатель генерировал 102 л. с., то теперь его отдача составляет 106 сил. Конечно, разница небольшая, но она все же есть.

Расширился и список оснащения FAW D60. Обновленный SUV в дополнение к четырем подушкам безопасности, люку в крыше, противотуманным фарам и запуску мотора кнопкой получил электронную систему стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС. Более подробную информацию о комплектациях автостроитель предоставит ближе к старту продаж, который намечен на грядущую осень. Тогда же, вероятно, китайцы анонсируют и цены.