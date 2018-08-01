Названы российские цены на обновленный Hyundai Tucson

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 150 л. с., который — на выбор — работает с шестискоростной «механикой», либо с шестидиапазонной «автоматом». Привод — передний или полный.

Также в моторную линейку вошли бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра и отдачей в 177 «лошадей»,агрегатированный с роботизированной коробкой передач, и двухлитровая дизель в паре с совершенно новым восьмискоростной АКП.

Hyundai Tucson после глубокого фейслифтинга представлен в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Ценник авто в топовом исполнении начинается от 2 089 000 рублей.