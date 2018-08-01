Названы российские цены на обновленный Hyundai Tucson

Компания Hyundai обнародовала стоимость обновленного Tucson. Кроссовер не только получил новые черты во внешнем облике, пересмотренный интерьер и целый список технического оборудования, но и немного подрос в цене. Она стартует от 1 399 000 рублей, в то время как дореформанная машина стоила на 30 000 дешевле.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», SUV после рестайлинга обзавелся новой фальшрадиаторной решеткой, посвежевшими бамперами, колесными дисками иного дизайна и светодиодной оптикой, умеющей автоматически переключать дальний свет фар на ближний.
Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и функцией оценки усталости водителя, напоминающей о необходимости сделать остановку.
Кроме того, автолюбители должны оценить мультимедийную систему с беспроводной зарядкой телефона и сенсорным монитором диагональю семь или восемь дюймов — в зависимости от выбранной комплектации.
Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 150 л. с., который — на выбор — работает с шестискоростной «механикой», либо с шестидиапазонной «автоматом». Привод — передний или полный.
Также в моторную линейку вошли бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра и отдачей в 177 «лошадей»,агрегатированный с роботизированной коробкой передач, и двухлитровая дизель в паре с совершенно новым восьмискоростной АКП.
Hyundai Tucson после глубокого фейслифтинга представлен в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Ценник авто в топовом исполнении начинается от 2 089 000 рублей.