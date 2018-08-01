Стартовали продажи новой спецверсии Renault Kaptur

Многофункциональная медиасистема понимает голосовые команды, что помогает водителю не отвлекаться от дороги, а также предоставляет доступ сразу к нескольким онлайн-сервисам, которые могут помочь: подсказать альтернативные маршруты в объезд пробок, найти заправки, свободные парковочные места, рассказать о погоде или проигрывать любимую музыку.

Ключевым цветом в дизайне новинки стал красный в сочетании с черным или бежевым. Кроме этого, разработчики предоставляют еще 11 цветовых решений. Также версия PLAY отличается новым исполнением 17-дюймовых колесных дисков с красными колпаками.

Надо отметить, что при покупке «интерактивного» Renault Kaptur PLAY каждый обладатель получает оплаченный пакет 3ГБ интернет трафика в месяц на целый год вперед.

Кстати, Renault предлагает еще одну спецверсию Kaptur под названием Extreme. Ее ценник стартует с отметки в 1 194 990 рублей. Базовый вариант кроссовера оценивается минимум в 934 000 рублей.