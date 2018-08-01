Цены на новый Hyundai Santa Fe объявят за месяц до премьеры

Российский офис Hyundai рассказал о кроссовере Santa Fe четвертой генерации, мировая премьера которого состоялась в феврале этого года. Машина стала крупнее, увеличился объем салона. Новый «Санта» получил массивную решетку радиатора, более рельефные бамперы, светодиодную головную оптику, новейшую «приборку» и качественные материалы отделки интерьера.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в подкапотном пространстве кроссовера можно обнаружить либо модернизированный бензиновый мотор объемом 2,4 л мощностью 188 л. с., который работает вместе с шестидиапазонной автоматической трансмиссией, либо уже знакомый 2,2-литровый дизельный двигатель с отдачей в 200 «лошадок», сочетающийся с новым восьмискоростным «автоматом». Все варианты комплектации Hyundai Santa Fe оснащены полным приводом. В Hyundai пообещали обнародовать ценник на кроссовер уже на днях, при том, что официально новый Santa Fe представят на российском рынке лишь в конце августа на Московском автосалоне.

Напомним, что сейчас в нашей стране корейский бренд предлагает модель-предшественникцу, стоимость которой стартует с 1 964 000 рублей. Авто оснащается двумя силовыми агрегатами: бензиновым, объемом 2,4 л мощностью 171 л. с. и упомянутой выше двухлитровой 200-сильной дизельной установкой.