Китайцы копируют китайцев: Proton клонировал Geely Atlas

С сеть просочились свежие фотографии обновленного двойника Geely Atlas, которого компания Proton готовит к производству. Новинку на днях заметили во время тестов на дороге в Малайзии, правда автомобиль был без камуфляжа. Судя по фото, кроссовер подвергся небольшому фейслифтингу.
Около года назад малайзийский бренд Proton вошел в состав китайский холдинга Geely Automobile. Так что ничего удивительного в том, что малайцы решили запустить «паркетник» в производство под своей маркой.
Глядя на фото, которые появились на китайском портале Autohome, Proton Boyue — такое имя SUV получил на внутреннем рынке — обзавелась фальшрадиторной решеткой в оригинальном исполнении, переработанной оптикой и надписью Proton между задними фонарями. О том, на сколько изменился интерьер, по снимкам судить сложно.
Также ничего точно не известно и о технических характеристиках, но по слухам, под капотом кроссовера поселился бензиновый турбированный мотор объемом 1,8 л мощностью 184 л. с., который работает вместе с шестискоростной механической коробкой передач или шестидиапазонной роботизированной — на выбор.
Кроме того, стало известно, что китайский донор с шильдиком Geely после рестайлинга выйдет на рынок к концу этого года, а малайский Proton Boyue запустят в серию в начале следующего.
Напомним, что Geely Atlas представлен и на российском рынке, его стоимость в базовой комплектации стартует от 1 049 990 рублей.