Китайцы копируют китайцев: Proton клонировал Geely Atlas

Около года назад малайзийский бренд Proton вошел в состав китайский холдинга Geely Automobile. Так что ничего удивительного в том, что малайцы решили запустить «паркетник» в производство под своей маркой.

Глядя на фото, которые появились на китайском портале Autohome, Proton Boyue — такое имя SUV получил на внутреннем рынке — обзавелась фальшрадиторной решеткой в оригинальном исполнении, переработанной оптикой и надписью Proton между задними фонарями. О том, на сколько изменился интерьер, по снимкам судить сложно.