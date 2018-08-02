Кроссовер Volkswagen T-Cross подготовился к продаже

На той же самой тележке собирается Volkswagen Polo и SEAT Arona. Между тем, новинка займет свою позицию в линейке кроссоверов VW в самом «хвосте» после T-Roc. Габаритная длина «малышки» — 4107 мм при высоте — 1 558 мм. С такими параметрами авто может конкурировать на европейском рынке с Renault Captur или Opel Mokka X.

По версии Autoevolution, Volkswagen T-Cross для Европы получит моторную гамму из трех двигателей: пары литровых турбированных «трешек» мощностью 95 и 115 л. с. и агрегата объемом 1,5 л с отдачей в 150 «лошадей». Возможно, в линейку войдет 1,6-литровый 115-сильный дизель.

Особенности интерьера производитель пока что держит в секрете, известно только, что отличительной чертой модели стал второй ряд сидений с продольной регулировкой: кресла можно двигать вперед или назад на 15 см. А так же совершенно точно Volkswagen T-Cross оснащен восьмидюймовым сенсорным монитором и информационным экраном, четырьмя USB-портами и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Появится ли субкомпактный SUV на российском рынке, пока информации нет. Если это и произойдет, то не раньше второй половины следующего года.