Объявлены российские цены на новый Jeep Compass

Фото: Jeep
Российские дилеры Jeep наконец-то приступили к приему заказов на новый кроссовер Compass, прибывший в нашу страну с большим опозданием. Приобрести автомобиль можно, заплатив от 1 999 000 рублей.
Виктория Базылева

Jeep Compass нового, второго поколения, дебютировавший в 2017 году на Женевском автосалоне, должен был приехать в Россию еще прошлым летом. Однако что-то пошло не так, и кроссовер добрался до шоу-румов отечественных дилеров лишь сейчас. Предполагалось, что в продажу поступят как бензиновые, так и дизельные модификации новинки. Но версии с моторами на тяжелом топливе, как оказалось, нам не достанутся.

Так, новый «Компасс», ориентированный на российский авторынок, безальтернативно оснащается рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,4 литра, доступным в двух степенях форсировки: 150 и 175 л. с. Пару мотору составляет девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Ведущими выступают все четыре колеса — иных вариантов не предусмотрено.

Покупателям предлагаются на выбор три комплектации: Longtitude, Limited и Trailhawk. Уже в базовом исполнении кроссовер располагает датчиком освещенности, круиз-контролем, датчиком давления в шинах, обогревом передних кресел, кондиционером и информационно-развлекательным центром с пятидюймовым сенсорным экраном. Ценник авто в этой версии — 1 999 000 рублей.

За комплектацию Limited желающим придется выложить уже не менее 2 199 000 целковых. Это исполнение подразумевает, помимо выше перечисленных опций, датчик дождя, систему автоматического переключения дальнего света на ближний, адаптивный круиз-контроль и мультимедийный комплекс с тачпадом в семь дюймов.

Внедорожный Trailhawk выудит из кошелька покупателя 2 299 000 рублей. Машина, адаптированная под офф-роад, может похвастать усиленной защитой днища, увеличенным на 216 мм клиренсом, а также «умной» системой полного привода Active Drive Low.

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2 августа 2018
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