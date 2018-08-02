Объявлены российские цены на новый Jeep Compass

Jeep Compass нового, второго поколения, дебютировавший в 2017 году на Женевском автосалоне, должен был приехать в Россию еще прошлым летом. Однако что-то пошло не так, и кроссовер добрался до шоу-румов отечественных дилеров лишь сейчас. Предполагалось, что в продажу поступят как бензиновые, так и дизельные модификации новинки. Но версии с моторами на тяжелом топливе, как оказалось, нам не достанутся.

Так, новый «Компасс», ориентированный на российский авторынок, безальтернативно оснащается рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,4 литра, доступным в двух степенях форсировки: 150 и 175 л. с. Пару мотору составляет девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Ведущими выступают все четыре колеса — иных вариантов не предусмотрено.