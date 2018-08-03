Опубликованы первые изображения нового кроссовера BMW X7

Фото: motor1.com
Концепт флагманского кроссовера BMW X7 баварцы представили публике еще минувшей осенью на Франкфуртском автосалоне. И потому общее представление о том, как может выглядеть новинка, у автолюбителей уже имелось. Наконец, в сеть просочились патентные изображения авто — встречайте, серийная версия самого крупного SUV немецкой марки!
Виктория Базылева

Бразильский национальный институт промышленной собственности (BNIIP) опубликовал патентные иллюстрации нового BMW X7, мировая премьера которого состоится в ноябре на моторшоу в Лос-Анджелесе. Судя по изображениям — к счастью или к сожалению — внешний вид серийной версии кроссовера во многом схож с экстерьером концепт-кара. В частности, мы видим те же огромные «ноздри» радиаторной решетки и узкою переднюю оптику.

Ожидается, что BMW X7 поступит в продажу в двух модификациях с шестью и семью посадочными местами. Приводить в движение кроссовер массой 2,3 тонны будет мощный 4,4-литровый битурбированный V8, пару которому составит восьмиступенчатый «автомат» производства ZF. В моторную гамму также войдут агрегаты, заимствованные у младшей модели X5. Не исключено, что баварцы выпустят и «зеленую» версию новинки с гибридной или электрической силовой установкой.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, на заводе BMW в американском Спартанберге уже стартовала тестовая сборка X7. По словам Харальда Крюгера, руководителя марки, серийное производство новинки начнется в конце нынешнего года. И хотя «живой» дебют флагманского кроссовера состоится лишь 30 ноября, автолюбители смогут познакомиться с машиной несколькими неделями раньше — во время онлайн-презентации, дата которой будет анонсирована чуть позже.

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3 августа 2018
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