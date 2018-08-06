Электрический кроссовер Mercedes EQC снялся в кино

Mercedes-Benz EQC уже прошел проверку в зимних суровых условиях на севере Швеции при −35 градусах по Цельсию, где катался по дорогам в самые подходящие для этого месяцы: с января по март. Вторым этапом испытаний стали солнечные горные серпантины. Там прошли боевое крещение подвеска, трансмиссия и другие узлы и агрегаты, подвергающиеся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур. Как признался производитель, именно проверки в полевых условиях помогают ему поддерживать высокие стандарты качества продукции.

Премьера электрокроссовера пройдет в сентябре этого года и, как водится, бренд держит интригу: о точных технических характеристиках пока не распространяется и не снимает камуфляж. Но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», прототип испытуемой модели Generation EQ, дебютировавший осенью 2016 года, получил пару электродвигателей — по одному на каждую ось — общей мощностью 408 л. с. Возможно, именно этой установкой оснастят преемника.

Приедет ли Mercedes-Benz EQC в нашу страну, сказать довольно сложно, ведь машины на электротяге в России пользуются катастрофически маленьким спросом. Но некоторые бренды все-таки представляют «зеленую» продукцию в РФ. Возможно, и штутгадтцы привезут к нам EQC.