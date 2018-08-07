Китайский Landwind клонировал Hyundai Santa Fe

Замаскированный автомобиль марки Landwind попался в объективы шпионских фотокамер во время испытаний на дорогах общего пользования. Несмотря на камуфляж, нетрудно заметить характерную для нового Santa Fe двухэтажную оптику, а также общие контуры и размеры, аналогичные корейской модели.

По предварительной информации китайский кроссовер будет достуен только в переднеприводном варианте. Под капотом установят 1,5-литровую турбочетверку от японского производителя Mitsubishi. Мотор будет работать в паре с шестискоростной механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором. Китайскую новинку представят на Родине до конца года, а в продажу она поступит в начале 2019-го.

Напомним, что производитель Lanwind прославился выпуском многочисленных копий известных европейских брендов, в числе которых Land Rover, Mercedes-Benz, Volkswagen и т. д.