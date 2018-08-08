Tata Nexon: защитят ли своих седоков авто, практически лишенные систем активной и пассивной безопасности

Для производителя этот результат можно назвать очень даже неплохим. К тому же на примере индийского SUV стало ясно, что вполне безопасным может быть автомобиль, минимально вооруженный системами активной и пассивной безопасности. Ведь Nexon в стандартной комплектации может похвастать лишь двумя фронтальными подушками безопасности, антиблокировочной системой и креплениями ISOFIX для детских кресел. И еще разработчики оснастили ремни безопасности преднатяжителями.

По итогам краш-теста можно сказать, что авто обеспечивает защиту головы и шеи водителя и взрослого пассажира, а также сохранность туловища во время столкновения с препятствиями при скорости 64 км/ч. Полуторогодовалый малыш хорошо защищен в кресле, установленном спинкой по направлению движения, в то время как у ребенка, сидящего лицом вперед, в безопасности находится голова, но не очень хорошо защищено туловище.

Напомним, что совсем недавно Tata сняла с конвейера самый бюджетный в мире автомобиль: в июне с конвейера сошел всего один экземпляр Nano, что стало заключительным аккордом в недолгой истории модели.