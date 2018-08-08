Ford представил новый кроссовер со старым названием

О технических особенностях новинки производитель не распространяется. Известно лишь, что наряду с экономичным бензиновым мотором Ford Territory получит гибридную силовую установку. Кроссовер сможет похвастать информационно-развлекательной системой с голосовым управлением и доступом в интернет, а также целым рядом продвинутых электронных ассистентов.

Внешний вид нового SUV был создан с учетом предпочтений целевой аудитории. Новинка дебютирует уже в начале осени на автосалоне в Китае. Собирать кроссовер будет на совместном производстве Ford и JMC.

Американский производитель старается как можно быстрей заполнить китайскую линейку кроссоверов, оно и понятно: автомобильный рынок Поднебесной — самый крупный в мире, а сегмент SUV невероятно быстро набирает обороты. Сегодня «паркетники» Ford представлены в КНР пятью моделями: EcoSport, Kuga, Edge, Explorer и Everest. В начале следующего года этот ряд пополнится еще и Ford Territory с довольно привлекательной ценой.