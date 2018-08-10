Как будет выглядеть салон компактного кроссовера Volkswagen T-Cross

Премьера Volkswagen T-Cross — самого компактного SUV марки — состоится этой осенью на Международном парижском автосалоне, а в продаже новинка появится весной следующего года. И сохраняя интригу, производитель время от времени балует публику теми или иными подробностями. На этот раз немцы показали багажное отделение грядущей новинки.
Volkswagen официально представил 39-секундный видеотизер, в котором два хоккеиста из немецкой хоккейной команды Grizzlys Wolfsburg уместили в багажник маленького T-Cross все свое снаряжение, включая клюшки, легким движением отодвинув второй ряд сидений вперед.
Напомним, что новинка построена на платформе MQB, благодаря которой переднюю ось удалось переместить немного вперед и увеличить внутреннее пространство салона. В зависимости от положения задних кресел, багажное отделение увеличивает свой объем с 385 до 455 л. Кроме того, спинки второго ряда умеют складываться частично или полностью, позволяя загрузить в автомобиль поклажу объемом 1281 л.
О том, какие двигатели войдут в линейку модели, пока точно не известно, но западные автоэксперты предполагают, что Volkswagen T-Cross для Европы получит три мотора на выбор: два турбированных трехцилиндровых агрегата мощностью 95 и 115 л. с. и 150-сильный 1,5-литровый двигатель. Есть вероятность, что в будущем моторный ряд пополнит дизель объемом 1,6 л мощностью 115 «лошадей».
В стартовой комплектации в перечень оснащения войдут система экстренного торможения, электронный помощник, помогающий соблюдать рядность и распознавать дорожные знаки, а также мультимедийная система с сенсорным монитором диагональю 8 дюймов и дополнительным информационным экраном, четыре USB-порта и зона беспроводной зарядки смартфона. В качестве опции будет доступен аудиоплейер Beats мощностью 300 Вт с сабвуфером.