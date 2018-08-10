Как будет выглядеть салон компактного кроссовера Volkswagen T-Cross

Volkswagen официально представил 39-секундный видеотизер, в котором два хоккеиста из немецкой хоккейной команды Grizzlys Wolfsburg уместили в багажник маленького T-Cross все свое снаряжение, включая клюшки, легким движением отодвинув второй ряд сидений вперед.

Напомним, что новинка построена на платформе MQB, благодаря которой переднюю ось удалось переместить немного вперед и увеличить внутреннее пространство салона. В зависимости от положения задних кресел, багажное отделение увеличивает свой объем с 385 до 455 л. Кроме того, спинки второго ряда умеют складываться частично или полностью, позволяя загрузить в автомобиль поклажу объемом 1281 л.