Новый кроссовер Honda Passport впервые замечен на тестах

Слухи о том, что компания Honda планирует возродить Passport, появились еще в прошлом году. На днях же фотошпионам удалось впервые поймать кроссовер в объективы своих камер. И хотя тестовый прототип тщательно замаскирован, кое-что все-таки можно рассмотреть. Так, снимки, опубликованные порталом Motor1, подтверждают, что помимо шильдиков, у новинки и ее предшественника ничего общего нет.

Тот «Паспорт», что производился в период с 1993 по 2002 год, представлял собой переиначенную модель Isuzu Rodeo. Новый же SUV построили на базе Honda Pilot. По предварительным данным, длина кроссовера составит около 4800 мм, а колесная база — 2750 мм. Под капотом авто, вероятнее всего, поселится 3,5-литровый V6 мощностью 284 л. с. и 354 Нм крутящего момента.

Предполагается, что новый Honda Passport дебютирует в ноябре нынешнего года на закрытой дилерской конференции. А продажи новинки, которая в модельном ряду займет место между CR-V и Pilot, начнутся в первой половине 2019-го. Привезут ли японцы воскрешенный SUV в Россию, пока не известно. Но шанс есть, ведь в нашей стране марка «Хонда» как раз таки представлена исключительно кроссоверами.