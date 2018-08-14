Geely привезла в Россию новый кроссовер

Китайский кроссовер Geely SX11 построен на новой платформе BMA, и во многом технически будет перекликаться с компактным кроссовером Volvo XC40.

Габариты новинки — 4330х1800х1609 мм, а колесная база — 2600 мм. За эффектный дизайн стоит сказать спасибо бывшему дизайнеру «Вольво» Питеру Хорбери.

В качестве мотора заявлен совершенно новый турбодвижок мощностью 177 сил и объемом 1,5 литра. Коробки передач — бесступенчатый вариатор, либо пятискоростная «механика». А вот привод исключительно передний.

Что касается полезностей, то их у «китайца» хватает: тут вам и адаптивный круиз-контроль, и панорамная крыша, и система мониторинга по всему периметру авто, и функция помощи при старте на подъеме. Разумеется, достойная аудиосистема и полный электропакет.