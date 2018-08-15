Chery Tiggo 2 встанет на конвейер завода Derways в Черкесске

Фото: АвтоВзгляд
Некоторые СМИ растиражировали новость о том, что китайская марка Chery может завершить сборку своих кроссоверов на черкесском заводе «Дервейс». Однако в представительстве Chery эту информацию порталу «АвтоВзгляд» опровергли.
Вячеслав Василенко

В настоящий момент на предприятии Derways производятся два кроссовера «Чери» — Tiggo 3 и Tiggo 5. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, контракты с заводом не расторгнуты, сотрудничество продолжается. Более того: до конца года к этим моделям может присоединиться еще один «паркетник» — Chery Tiggo 4. Но и это еще не все.

Единственный автомобиль «поднебесного» бренда, импортируемый в нашу страну, — Chery Tiggo 2 — самый маленький кроссовер в линейке. Сейчас его привозят на российский рынок из КНР.

Однако в случае стабилизации курсов валют, автомобиль будет локализован. Причем совсем не исключено — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Chery — на предприятии «Дервейс», с которым у китайцев плодотворное сотрудничество уже на протяжении нескольких лет.

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15 августа 2018
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