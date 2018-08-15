Chevrolet вывела на тесты обновленный Trax

Chevrolet Trax появился в линейке марки в 2013 году. На рынках некоторых стран он получил иное название — Tracker. А в США GM продает автомобиль-близнец — Buick Encore.

О новинке пока мало что известно. Не ясно даже, на какой платформе построена машина. Это или усовершенствованная версия платформы Gamma-2, на которой собирается «паркетник» сегодня, или довольно гибкая VSS-S, на ее основе можно выпускать разные авто.

Судя по фотографиям, Trax немного подрос, увеличив как внешние габариты, так и внутреннее пространство. Линейку моторов свежий субкомпактный кроссовер, скорее всего, унаследует от автомобиля текущей версии, а к нынешнему шестиступенчатому «автомату», возможно, добавится еще и девятискоростной.

Увидеть рестайлинговый SUV во всей красе доведется еще не скоро — западные автоэксперты из здания Motor1 предполагают, что премьера должна состояться ближе к концу следующего года.