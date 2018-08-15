Lexus везет в Россию новейший кроссовер

Lexus UX для РФ получил бензиновый атмосферный мотор объемом 2,0 л и мощностью 150 л. с., совмещенный с новым вариатором. Кроме того, в число агрегатов вошла гибридная силовая установка, состоящая из той же 2-литровой «четверки», электромотора и системы привода на обе оси.

Кроме стандартной модификации, россияне увидят еще и одну — спецверсию под названием F SPORT с оригинальным дизайном.

Новинка призвана стать популярной среди небедной молодежи, ауж кто в действительности на ней будет ездить, покажет время. Впрочем, наверняка UX станет гораздо популярнее старшего NX, ибо окажется самым дешевым в семействе «Лексусов».

На официальном сайте производителя уже можно оформить предварительную заявку на покупку кроссовера Lexus UX. Да, в Россию он приедет в том же виде, что и во время премьеры на Женевском моторшоу в марте этого года.