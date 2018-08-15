Успеть за 15 дней: как выгодно купить новый Infiniti QX50 в кредит

Выгода этого предложения в том, что новенький SUV можно приобрести по банковскому займу со ставкой 7,5% годовых, кредит выдают на 3 года. Такую возможность предлагает программа производителя под названием Infiniti Finance.

При покупке QX50 также можно воспользоваться еще услугой Infiniti Invite. Она позволит ежемесячно платить за кредитное авто от 17 000 рублей. Но для этого необходимо внести довольно внушительный первоначальный взнос.

Напомним, что полноприводный Infiniti QX50 предложен в России в четырех комплектациях. В линейке моторов — без выбора — всего один агрегат: 2-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л. с., агрегатированный с вариатором.

В стартовом варианте автомобиль уже может похвастать мультимедийной системой с парой сенсорных экранов размером 7 и 8 дюймов, 8 подушками безопасности и полностью светодиодной оптикой. Стоимость такой комплектации начинается от 2 799 000 рублей.