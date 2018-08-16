Новый кроссовер Haval F7 приедет в Россию

Haval F7 — вторая модель бренда семейства F. Первой стала F5, продажи которой стартуют на внутреннем рынке в сентябре этого года. Представители бренда сообщают, что в списке технического оснащения «семерки» есть матричные светодиодные фары, мультимедийная система с голосовым управлением, доступом к Сети и умением подключаться к смартфону.

В моторную линейку полноприводной новинки вошли пара турбированных двигателей: один объемом 1,5 л и мощностью 150 л. с., второй — 2-литровый агрегат с отдачей 190 «лошадей». Оба работают только с семидиапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Автомобиль имеет несколько режимов движения, такие как «стандарт», «эконом», «спорт» и «снег».

О том, какие ценник повесят под новым кроссовером, производитель пока не сообщает. Это и другие подробности раскроют во время премьеры.

Напомним, что Haval недавно завершил строительство своего автомобильного завода под Тулой. Сейчас предприятие обустраивает территорию и завозит остатки производственного оборудования. Запуск конвейеров запланирован на начало следующего года.