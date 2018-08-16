Subaru отзывает новые кроссоверы для уничтожения

Подобный дефект исправить в условиях сервисного центра невозможно. А, так как некачественная сварка в этих местах может привести к серьезным последствиям во время бокового удара и напрочь перечеркивает все достижения в обеспечении безопасности машины, то Ascent‍ отправляются прямиком в утиль.

Subaru Ascent‍ — совсем новая модель, которая появилась на рынке только в июле. До России SUV не добрался и представлен пока лишь в Северной Америке. Японцы собирали поврежденные среднеразмерные «паркетники» с 13 июля по 21 июля 2018 года и даже не успели все их реализовать, когда проблема была обнаружена. Всего девять автомобилей из этой партии успели попасть к покупателям. Остальные 284 кроссовера оставались на складах и у дилеров.

Полноприводный Ascent‍ оснащается бензиновой «четверкой» объемом 2,4 л и мощностью 260 л. с., агрегатированной с вариатором. В качестве опций производитель предлагает светодиодную оптику, аудиосистему с 14 динамиками и внутреннюю отделку с деревянными панелями.

Напомним, что последний российский отзыв Subaru был объявлен в декабре прошлого года. Под сервисную акцию попали 28 WRX STI из-за угрозы короткого замыкания в проводке.