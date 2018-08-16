Тюнинг-ателье APR доработала Volkswagen Atlas

Такой характеристики удалось достичь благодаря установленному на SUV турбокомпрессору от «горячего» хетчбэка Volkswagen Golf R. Вслед за турбиной пришлось поставить новую впускную систему и усовершенствованную выхлопную. И это было только начало.

Для того, чтобы в машине могли успешно сочетаться взрывной характер и внедорожные качества, тюнингисты поколдовали над подвеской и тормозами. Да еще и клиренс автомобиля вырос до 38 см. Кроме того, новинка может похвастать коваными 20-дюймовыми шириной 9 дюймов.

Судя по всему, целью компании стало не создание одного конкретного «заряженного» кроссовера, а разработка отдельных узлов и компонентов для модификации любых других Atlas.

Напомним, что в РФ Volkswagen Teramont в стартовой комплектации предложен с 220-сильным бензиновым мотором в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Ценник на этот кроссовер начинается от 2 799 000 рублей.