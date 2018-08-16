Тюнинг-ателье APR доработала Volkswagen Atlas

Фото: APR
Специалисты из американского тюнинг-ателье APR переделали большой кроссовер Volkswagen Atlas, который в России продается под именем Teramont. Автомобиль, собранный в единственном экземпляре получил 2-литровый бензиновый мотор. Инженерам удалось «разогреть» двигатель с 235 л. с. до 350 «лошадок».
Светлана Ермолаева

Такой характеристики удалось достичь благодаря установленному на SUV турбокомпрессору от «горячего» хетчбэка Volkswagen Golf R. Вслед за турбиной пришлось поставить новую впускную систему и усовершенствованную выхлопную. И это было только начало.

Для того, чтобы в машине могли успешно сочетаться взрывной характер и внедорожные качества, тюнингисты поколдовали над подвеской и тормозами. Да еще и клиренс автомобиля вырос до 38 см. Кроме того, новинка может похвастать коваными 20-дюймовыми шириной 9 дюймов.

Судя по всему, целью компании стало не создание одного конкретного «заряженного» кроссовера, а разработка отдельных узлов и компонентов для модификации любых других Atlas.

Напомним, что в РФ Volkswagen Teramont в стартовой комплектации предложен с 220-сильным бензиновым мотором в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Ценник на этот кроссовер начинается от 2 799 000 рублей.

кроссоверы, тюнинг
16 августа 2018
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