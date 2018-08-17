Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: на что способен самый крутой из «Аутлендеров»

Кто сегодня из автопроизводителей только не выступает со своей продукцией в классе «Гран туризмо»! Даже, если она ему совсем не соответствует. Мода, эволюция, деградация — называйте, как хотите, а маркетинг свое дело делает. Магическая аббревиатура GT сегодня активно используется для украшательства кузова авто и повода содрать за это с покупателя лишних денег. Почему бы и нет, если их платят.

Не стал исключением и популярный японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Правда, стильный шильдик на его корме обозначает не только дизайнерский улучшайзинг, но и — барабанная дробь! — конструктивный. А это, надо признать, по нынешним временам редкость, ведь порой автомобили, даже пережив поколение, технически остаются такими же, как прежде. Ну или почти такими же.

Так что ребятки из Страны восходящего солнца могут гордиться не только аниме и лучшей в мире лапшой быстрого приготовления.