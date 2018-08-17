Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: на что способен самый крутой из «Аутлендеров»

cevpu.com
Если вы думаете, что Mitsubishi Outlander GT — это топовая версия кроссовера, то сильно ошибаетесь. Речь идет о специальной модификации, стоящей обособленно от всей линейки «Аутлендеров». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем может похвастать «японец», помимо принадлежности к категории «дорого-богато».
Вячеслав Василенко

Кто сегодня из автопроизводителей только не выступает со своей продукцией в классе «Гран туризмо»! Даже, если она ему совсем не соответствует. Мода, эволюция, деградация — называйте, как хотите, а маркетинг свое дело делает. Магическая аббревиатура GT сегодня активно используется для украшательства кузова авто и повода содрать за это с покупателя лишних денег. Почему бы и нет, если их платят.

Не стал исключением и популярный японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Правда, стильный шильдик на его корме обозначает не только дизайнерский улучшайзинг, но и — барабанная дробь! — конструктивный. А это, надо признать, по нынешним временам редкость, ведь порой автомобили, даже пережив поколение, технически остаются такими же, как прежде. Ну или почти такими же.

Так что ребятки из Страны восходящего солнца могут гордиться не только аниме и лучшей в мире лапшой быстрого приготовления.

Контрастные бамперы, антенна на крыше в виде акульего плавника, куча сенсоров и камер, а также угрожающая эмблема GT, указывающая на принадлежность «Аутлендера» к особому изданию, — вот вам и весь «Гран туризмо». Снаружи.

А какие новшества внутри? Первое, что бросается в глаза — это руль. Теперь он греется и щеголяет клавишами, отвечающими за адаптивный круиз-контроль вместе с системой мониторинга. При включенном зажигании оживает и обновленная мультимедиа: цвета — сочные, тачскрин — внятный, язык смартфонов понимает.

Менять и без того приятную отделку из качественной кожи с перфорацией и вставочками под дерево и рояльный лак японцы не стали. А вот «вкусняшек» в виде системы, контролирующей объекты в «мертвых» зонах, функции слежения за нахождением авто в пределах разметки и лобового стекла с обогревом добавили.

Появился бездонный футляр для очков — хранить свои окуляры здесь могут все члены семьи без исключения. Главное, чтобы при открытии этого бокса случайно не активировать расположившуюся по соседству кнопочку SOS, вроде бы даже помогающую обитателям салона не хуже, чем приклеенные на торпедо иконки.

Но главные отличия GT от обычного Mitsubishi Outlander — двигатель и особая система полного привода. В общем, деньги японцы берут не за красивые глаза и парочку свежих плюшек.

Под капотом кроссовера живет 3-литровая V-образная «шестерка», выдающая 227 сил, причем с таким ласкающим слух рокотом, что давить на акселератор хочется постоянно.

Да, грозный бубнеж V6 поднимает не только то, что находится ниже пояса у мужчин, но и самооценку у женщин. На такой «Аутлендер» окружающие смотрят в потоке не меньше, чем на его водителя или водительницу.

Еще бы, ведь кроссовер реактивно стартует с места и надменно совершает обгоны на высоких скоростях. Не в последнюю очередь благодаря правильной прокладке между рулем и сиденьем, а также слаженной работе мотора с традиционным гидромеханическим «автоматом», послушно и шустро щелкающим шестью передачами.

Отрадно, что Outlander GT уверенно и гордо пуляет не только по покрытиям разной степени отвратительности, но и там, где о покрытиях и слыхом не слыхивали. А все потому, что кроссовер вооружен полным приводом S-AWC (Super All-Wheel Control), роднящим его с легендарным Mitsubishi Lancer Evolution. Да-да, именно так, хотя и не без внесенных корректив.

Муфта на задней оси дополнена блокировкой переднего межколесного дифференциала. А заведует этим всем электроника, работающая вкупе с системой стабилизации и функцией подтормаживания колес, проходящих в повороте по внутреннему радиусу.

Столь богатый арсенал позволяет «Ауту» педалить по «бездороге», как перепуганному. Точнее, как хорошей реплике настоящего раллийного болида. Какие преграды, вы о чем?

Ладони на руле, пальцы — на подрулевых лепестках, тапка — в полу, глаза — в точку! Для самых угорелых — на всякий пожарный случай — японцы воткнули в автомобиль систему предотвращения фронтальных столкновений. Ее работа совсем не напрягает — авось пригодится.

А вот теперь — внимание! — вопрос. Готовы ли вы за все это богатство выложить 2 320 000 вновь дешевеющих рублей? Это на один миллион больше, чем за обычный Mitsubishi Outlander! Похоже, предпочтение GT отдадут лишь самые преданные фанаты этой модели. Остальные же наверняка пойдут знакомиться с прайс-листами премиальных марок. Что, впрочем, не отбирает у японцев права гордиться поистине классным автомобилем в своей линейке.

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17 августа 2018
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