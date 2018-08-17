Мотор нового «заряженного» Audi RS Q3 стал еще мощнее

Фото: motor1.com
В интернете появилась информация о моторе «заряженного» Audi RS Q3 второго поколения. Под капотом «горячего» SUV поселится 2,5-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 362 л. с., агрегатированный с семидиапазонной DSG. При этом актуальная модель развивает на 27 «лошадей» меньше.
Светлана Ермолаева

Другая, более серьезная модификация RS Q3 Performance обзаведется таким же мотором, только «разогретым» до 395 сил, сообщает британское издание Autocar.

Кроссовер, построенный на платформе MQB, немного увеличился в размерах, хотя и стал чуть ниже: его длина составляет 4485 мм, ширина — 1856 мм, высота — 1585 мм. Стандартные варианты «паркетника» получили моторную гамму из четырех двигателей: покупатель может выбрать из трех бензиновых и одного дизельного агрегата с диапазоном мощностей от 150 до 230 л. с. Новинка приедет на европейский рынок в ноябре.

Напомним, что сборка Q3 новой генерации будет налажена на заводе в венгерском Дьере. Надо полагать, что и версия RS будет производиться там же.

Сегодня в России предыдущий Audi Q3 представлен в двух модификациях: Q3 и Q3 Premium. Стартовый ценник на первую начинается от 2 020 000 рублей, а на вторую — от 1 985 000 «деревянных». RS Q3 в РФ не предлагается вовсе.

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18 августа 2018
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