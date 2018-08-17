УАЗ разработал трансмиссию для своего нового кроссовера

Стало известно, что ульяновский автопроизводитель уже получил от подрядчика документацию на редукторы переднего и заднего мостов для будущей модели УАЗ-3170, которые изготовлены в алюминиевых картерах с развитым оребрением. Каждый из элементов в сборе весит около 30 кг, а это приблизительно на 10 кг меньше чугунного. Создано два варианта главной пары, каждая из которых, скорей всего, будет использоваться в сочетании с разными моторами: тяговая с передаточным отношением 4,11 и скоростная — 3,7.

Производство редукторов для УАЗ-3170 наладят на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), где будет производиться турбомотор ЗМЗ-223012.10 объемом 2,3 л. мощностью 170 л. с. и раздаточная коробка с понижающей передачей и симметричным дифференциалом.

Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал о работе Ульяновского автозавода над проектом городского кроссовера УАЗ-3170, дебют которого пока запланирован на 2022 год. Автомобиль станет конкурентом Nissan Qashqai и Toyota RAV4.