Первый тест-драйв Skoda Kodiaq российской сборки: медвежий угол

Чешский кроссовер наконец-то обзавелся российской пропиской и отправился доказывать свою состоятельность в массы. Портал «АвтоВзгляд» испытал Skoda Kodiaq локальной сборки и готов ответить на вопросы, стоит ли бояться русских мастеров и чем машина отличается от той, что производят в Европе.
Евгений Васин

Испытывать обрусевшего «Медведя» мы отправились в один из самых живописных и отдаленных уголков России — на Алтай. Чем дальше столица — тем меньше камер на дорогах! Алтай, заповедный край в четырех часах полета от столицы нашей необъятной, встречает прохладой и бескрайними рядами сопок, которые уходят в горизонт сразу во все стороны света.

Здесь мало людей, много воздуха и потрясающие, не имеющие ничего общего с общероссийским понятием об асфальте, дороги. Ровные, гладкие и очень скоростные. Говорят, что «большой брат» внимательно следит за состоянием покрытия, ибо каждая тропка на Алтае имеет стратегическое значение для страны. Одним словом, есть, где расправить крылья. Впрочем, не меньше, если и не больше, тут «бездорог».

В Горно-Алатайске «бьют копытом» первые плоды нового витка совместного творчества чешского автогиганта и Горьковского автомобильного завода — двухлитровые турбокроссоверы Skoda Kodiaq, оснащенные исключительно полным приводом и семискоростной роботизированной DSG. Кстати, коробка передач еще до локализации прошла глобальную модернизацию, и избавилась от прежних болячек. Ну что, в путь?

Среднюю полосу России чешским кроссовером не удивить — «Кодиак» появился у нас давно и уже успел примелькаться. Зато на Алтае «богемский медведь», что белая ворона: местный автопарк находится только в начальной стадии обновления, новые машины встречаются крайне редко, да и те — исключительно «японцы». В большинстве своем — Mitsubishi Outlander и Pajero Sport с редким вкраплением Toyota. Поэтому Kodiaq вызывает здоровый интерес у всех, включая редких сотрудников ДПС: офицеры для порядка проверят документы, а потом будут долго выведывать подробности нашествия «косолапых» в заповедный край.

Чего скрывать, выглядит Skoda Kodiaq сногсшибательно, необузданно и агрессивно. Особенно в толпе «праворуких» родом из конца девяностых, с их плавными линиями, дутыми формами и лаконичным стилем «мыльного пузыря». На их фоне «Шкода» смотрится пришельцем из будущего. Дизайн кроссовера чехам более, чем удался: не зря все же у Volkswagen имеется Audi — тяжелый злобный взгляд диодных фар, резкий росчерк прямых линий, строгая архитектура кормы — от внешнего вида авто так и веет премиальностью «колец». В общем, одели «мишку» по последней моде, можно собирать аплодисменты!

Внутреннее убранство под стать экстерьеру. Парни из Млады-Болеслав знают толк не только в грамотных пропорциях, но и в отделочных материалах, поэтому ездить, да и просто сидеть в «Кодиаке» приятно. Все — на своих местах, все — под рукой. Иногда еще и под чьей-то. Устроиться на водительском кресле удобно сможет даже самый притязательный шофер. Будь ты хоть Тайсон, хоть Джордан.

Скептики ждали привычного грохота и скрипа, ставших обязательной программой множества автомобилей, собранных в России. Ан нет: в салоне Kodiaq ни одного сверчка за тысячу километров пробега обнаружено не было. Но до лучших представителей класса ему, конечно, еще расти: шумят покрышки, несмотря на звукоизоляцию арок, пробивается надсадный на больших оборотах стрекот мотора. Эффект присутствия? Скорее, повод для доработок.

Еще отметим отсутствие резинок на дверях, что раньше препятствовали порче лакокрасочного покрытия соседей по парковке. Антуражный элемент останется только на моделях Scout, прибывающих из Чехии. Это плата за локализацию и существенный, не менее 15% дисконт.

Впрочем, все эти важные и нужные аспекты машины меркнут на фоне динамики Skoda Kodiaq. И дело тут вовсе не в моторе, ведь на быстрых трехмерных дорожках Алтая можно при должном умении раскрыть потенциал и гоночного болида, и гироскутера. «Медведь» обладает потрясающими настройками шасси, позволяющими ехать в полном смысле слова не только по гладкому асфальту, но и по гравийке!

Казалось бы, куда автомобилю с высоким центром тяжести, со скромным по нынешним меркам 180-сильным двигателем «раздувать ноздри» на шпильках и резких поворотах, где затерялся бы даже этап мировой серии по классическому ралли. Но русский «чех» держится за дорожное полотно покрышками, словно когтями, азартно завывая моторчиком и выжигая пространство. Он не дает себя в обиду более мастеровитым оппонентам и, не побоюсь этого слова, валит!

В погоне за поиском порога его, «кодиаковых» возможностей, можно было бы далеко зайти, но вмешивается высота. Разряженный горный воздух мертвой хваткой, словно уздечкой, стягивает турбину, и мотор начинает надсадно реветь, теряясь и остывая. Горные духи, получив подношение на камнях одного из многочисленных местных капищ, дают понять, что пора и честь знать: уймитесь, братцы, иначе дойдет до беды. Покорно усвоив этот урок, уходим на грунт, где скорость уступает место настройкам подвески.

Удовольствие здесь зиждется не на мощности двигателя, а на качестве проработки шасси. Что в Европах хорошо, то на русской дороге — ремонт. Когда ровный асфальт внезапно сменяется «гребенкой», традиционно сбивающей спесь с модного ныне класса кроссоверов, «Шкода» показывает себя с лучшей, наверное, стороны.

Машина не плывет, не сбивается с курса, и не теряет динамики. Скорее, наоборот: уверенно ввинчивается в повороты, исправно держит прямую и не терзает водителя пробоями. Сила чешского авто именно в грамотных и сбалансированных настройках подвески и руля, подчеркнутых чертовски привлекательным тандемом двигателя и трансмиссии.

Остался не раскрытым только один вопрос: расход топлива. Алтай не богат на заправочные комплексы, а стрелка во время «бреющих полетов» предательски быстро устремлялась к нулевой отметке. Исходя из заводской документации, «Кодиак» с двухлитровым мотором сжигает всего шесть с половиной литров бензина на сто километров пробега. Наш показатель — 10,5 литра. Значительное расхождение — возите с собой канистру!

Как проявит себя форсированный двигатель на дистанции, покажет только длительная эксплуатация. За тысячу километров очень разных дорог, широких и прямых, узких и закрученных в спираль, асфальтовых и грунтовых, Skoda Kodiaq нижегородской сборки показал себя бойцом, которому можно довериться в путешествии. Каким бы экстравагантным и дальним оно ни было.

Даже относительно низкий дорожный просвет — всего 189 мм — и непристойная для поездок по России размерность шин — 215/65 R17 — не давали поводов для беспокойства.

Чешско-русский «медведь» уверенно прошел проверку «медвежьим углом», и смело готов навязать конкуренцию фаворитам сегмента кроссоверов. А соперникам, как охотнику: после осечки при выстреле в косолапого, расстраиваться просто некогда.

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20 августа 2018
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