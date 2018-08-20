Первый тест-драйв Skoda Kodiaq российской сборки: медвежий угол

Испытывать обрусевшего «Медведя» мы отправились в один из самых живописных и отдаленных уголков России — на Алтай. Чем дальше столица — тем меньше камер на дорогах! Алтай, заповедный край в четырех часах полета от столицы нашей необъятной, встречает прохладой и бескрайними рядами сопок, которые уходят в горизонт сразу во все стороны света.

Здесь мало людей, много воздуха и потрясающие, не имеющие ничего общего с общероссийским понятием об асфальте, дороги. Ровные, гладкие и очень скоростные. Говорят, что «большой брат» внимательно следит за состоянием покрытия, ибо каждая тропка на Алтае имеет стратегическое значение для страны. Одним словом, есть, где расправить крылья. Впрочем, не меньше, если и не больше, тут «бездорог».

В Горно-Алатайске «бьют копытом» первые плоды нового витка совместного творчества чешского автогиганта и Горьковского автомобильного завода — двухлитровые турбокроссоверы Skoda Kodiaq, оснащенные исключительно полным приводом и семискоростной роботизированной DSG. Кстати, коробка передач еще до локализации прошла глобальную модернизацию, и избавилась от прежних болячек. Ну что, в путь?