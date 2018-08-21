Китайский Zotye запускает в продажу новый трехрядный кроссовер

Фото Zotye
Компания Zotye вывела на рынок новый семиместный кроссовер Traum Seek 5. Автомобиль стал третьим по счету представителем модельного ряда марки Traum, которая позиционируется производителем как премиальный бренд, ориентированный на молодежную аудиторию.
Иван Флягин

Кроссовер Traum Seek 5 внешне подозрительно напоминает представителя другого китайского бренда Roewe RX5, хотя салон новинки оформлен оригинально. При габаритах 4 771х1 859х1 735 мм колесная база автомобиля растянулась на 2 800 мм.

Traum Seek 5 оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 150 л. с. от компании Mitsubishi, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с «автомтом». Кроссовер предлагается только в переднеприводном варианте.

В список опций новой модели включен запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, функция экстренного торможения, электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика, камеры кругового видеообзора, медиакомплекс с голосовым управлением и т. д. На китайском рынке Traum Seek 5 предлагается в восьми комплектациях.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в ближайшие пять лет китайская компания Zotye выпустит как минимум десять совершенно новых моделей. Не исключено, что некоторые из них будут продаваться на российском рынке.

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21 августа 2018
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