Китайский Zotye запускает в продажу новый трехрядный кроссовер

Кроссовер Traum Seek 5 внешне подозрительно напоминает представителя другого китайского бренда Roewe RX5, хотя салон новинки оформлен оригинально. При габаритах 4 771х1 859х1 735 мм колесная база автомобиля растянулась на 2 800 мм.

Traum Seek 5 оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 150 л. с. от компании Mitsubishi, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с «автомтом». Кроссовер предлагается только в переднеприводном варианте.

В список опций новой модели включен запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, функция экстренного торможения, электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика, камеры кругового видеообзора, медиакомплекс с голосовым управлением и т. д. На китайском рынке Traum Seek 5 предлагается в восьми комплектациях.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в ближайшие пять лет китайская компания Zotye выпустит как минимум десять совершенно новых моделей. Не исключено, что некоторые из них будут продаваться на российском рынке.