Стали известны подробности об обновленном кроссовере Changan CS55

Фото: autohome.com.cn
Китайские СМИ растиражировали фотографии и информацию об обновленном китайском кроссовере Changan CS55. Модель на местном рынке уже обрела некоторую популярность, но в России еще не представлена. После умеренного фейслифтинга «паркетник» получил перелицованную фальшрадиаторную решетку с ячеистой структурой.
Светлана Ермолаева

CS55 отличается от дорестайлингового собрата светодиодной оптикой, С-образными дневными ходовыми огнями и прямоугольными «противотуманками». Кстати, в передней части автомобиля исчезла надпись Changan, которую заменили на V-образный шильдик. В список внешних изменений вошли средние стойки четного цвета, серебристые молдинги по бокам и панорамный люк на крыше. Кроме того, в цветовой гамме появился насыщенный фиолетовый цвет, который, надо предполагать, должен привлечь молодую аудиторию.

Интерьер украшает жидкокристаллическая приборная панель, а также большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Покупатель может выбрать подходящий цвет салона: теперь производитель предлагает и коричневую кожаную отделку.

Кроссовер довольно богато укомплектован электронными системами: модернизированной системой рулевого управления, функцией удержания авто в полосе движения, датчиками распознавания дорожных знаков, интеллектуальными дальним и ближним светом, кроме того, автомобиль на определенных скоростях автоматически начинает замедляться на поворотах.

Надо сказать, что мотор под капотом все тот же: 1,5-литровый 156-сильный двигатель с турбокомпрессором, который работает в паре с шестискоростной «механикой».

На местном рынке новинка появится 10 сентября. О ее стоимости пока ничего не известно. Ценник на актуальную модель стартует от 83 900 юаней, что соответствует 815 000 рублей по текущему курсу валют.

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21 августа 2018
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