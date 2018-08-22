Renault рассекретила имя нового кроссовера для России

Сборку «Арканы» наладят на московском заводе бренда. И первой страной, где автомобиль запустят на рынок, станет Россия.

Эта модель с купеобразным кузовом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», будет построена на базе хорошо знакомого нам Renault Kaptur и, с большой долей вероятности, унаследует от него моторную линейку. Но внешних различий с собратом у Arkana будет предостаточно, об этом свидетельствуют снимки, сделанные фотошпионами.

Пока это единственные сведения о новейшем «паркетнике» С-сегмента. Остальное станет известно только на презентации Renault Arkana, которая состоится 29 августа в рамках Московского международного автосалона.