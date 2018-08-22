Спасибо, Yeti: Skoda выпустила 1 000 000 кроссоверов

В чешских Квасинах сошел с конвейера миллионный кроссовер. Им оказался Skoda Karoq, который в России пока, увы, не представлен. Впрочем, именно он должен заменить у нас снятый с производства Skoda Yeti.
Мирон Горин

Юбилейным автомобилем стал кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 сил, сопряженным с роботизированной коробкой передач DSG. Новенький Skoda Karoq со всеми почестями уже отправлен своему владельцу в Испанию.

Стоит добавить, что первый кроссовер чешской марки — Skoda Yeti — появился на свет в 2009 году. Столь полюбившийся потребителям, в том числе и российским, автомобиль разошелся тиражом без малого в 685 000 экземпляров.

Повторит ли его успех Karoq, покажет время. Мы же с нетерпением ждем появления этого компактного SUV на нашем рынке.

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22 августа 2018
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