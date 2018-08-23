Geely представила совершенно новый кроссовер SX-11

Geely SX-11 построен на новой платформе BMA. Модульная «тележка», на создание которой ушло четыре года, была разработана большой международной командой специалистов китайского автоконцерна. Длина свежеиспеченного SUV равна 4330 мм, ширина — 1800 мм при высоте 1609 мм. Колесна база кроссовера составляет 2600 мм.

Модель будет оснащаться парой двигателей — с турбонаддувом и прямым впрыском. Производитель сообщает о следующих бензиновых моторах: литровом, мощностью 136 л. с. и об агрегате с рабочим объемом 1,5 л. и отдачей в 177 «лошадей». Оба работают в паре с семидиапазонной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Кроссовер оснащен пакетом современных электронных систем, среди которых заявлен адаптивный круиз-контроль, ассистент автоматической парковки, удаленное управление через интерфейс смартфона, а также мультимедийная система с высокоскоростным доступом в Интернет.

О спецификациях кроссовера SX-11 для российского рынка производитель пока ничего не сообщает. Предполагается, что эти детали прояснятся в ходе ММАС-2018.