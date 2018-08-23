Названы самые популярные кроссоверы в мире

За первые шесть месяцев нынешнего года Toyota RAV4 разлетелся по миру тиражом в 408 703 экземпляра, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Следом за ним идет Volkswagen Tiguan, который сумел привлечь внимание 405 087 покупателей (+16,3%). А замыкает лидерскую тройку Honda CR-V — в пользу этой модели в январе-июне сделали выбор 377 802 человека (-4,0%).

На четвертой строчке рейтинга самых популярных в мире SUV расположился Hyundai Tucson — дилеры реализовали 279 182 машины — на 3,1% меньше, чем в первом полугодии 2017-го. Nissan Qashqai нашел 272 069 покупателей (+6,0%), что позволило ему войти в пятерку самых продаваемых SUV. А шестой стала другая японская модель — Mazda CX-5, на которой остановился 239 641 потребитель (+21,9%).

Седьмое место занял Nissan Rouge — компактный кроссовер, не представленный в России — шоу-румы дилеров покинули 238 810 машин (+8,8%). В первой десятке также оказались KIA Sportage (230 465 шт.; +5,8%), Chevrolet Equinox (219 600 шт.; +30,0%) и Nissan X-Trail (218 541 шт.; +6,6%).