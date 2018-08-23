Названы самые популярные кроссоверы в мире

Фото: Toyota
Аналитическое агентство Focus2move опубликовало итоги мировых продаж первой половины нынешнего года. Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, самым востребованным кроссовером на нашей планете является Toyota RAV4.
Виктория Базылева

За первые шесть месяцев нынешнего года Toyota RAV4 разлетелся по миру тиражом в 408 703 экземпляра, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Следом за ним идет Volkswagen Tiguan, который сумел привлечь внимание 405 087 покупателей (+16,3%). А замыкает лидерскую тройку Honda CR-V — в пользу этой модели в январе-июне сделали выбор 377 802 человека (-4,0%).

На четвертой строчке рейтинга самых популярных в мире SUV расположился Hyundai Tucson — дилеры реализовали 279 182 машины — на 3,1% меньше, чем в первом полугодии 2017-го. Nissan Qashqai нашел 272 069 покупателей (+6,0%), что позволило ему войти в пятерку самых продаваемых SUV. А шестой стала другая японская модель — Mazda CX-5, на которой остановился 239 641 потребитель (+21,9%).

Седьмое место занял Nissan Rouge — компактный кроссовер, не представленный в России — шоу-румы дилеров покинули 238 810 машин (+8,8%). В первой десятке также оказались KIA Sportage (230 465 шт.; +5,8%), Chevrolet Equinox (219 600 шт.; +30,0%) и Nissan X-Trail (218 541 шт.; +6,6%).

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23 августа 2018
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